Esta App colombiana competirá por ser la más innovadora en Barcelona

La aplicación ganadora de AppCircus, el showcase de las aplicaciones a nivel mundial, representará al país en el Mobile World Congress Barcelona 2018.

Rebus Technology fue seleccionada entre los 10 emprendimientos con aplicativos móviles que participaron en la final del evento que premia a las mejores aplicaciones de Colombia y que se llevó a acabo el pasado 26 de octubre en Cartagena.

Una plataforma creada para eventos a nivel mundial en la que los usuarios pueden ver la agenda, descargarla, localizarla con google maps, tener los contenidos a la mano en tiempo real, guardarlos y hasta participar en medio de las conferencias con preguntas a los expositores u organizadores del evento desde cualquier lugar del mundo.

Para conocer más, les compartimos este video que está en su página web.

Make an animated explainer video for free at: http://www.rawshorts.com Now you create your own explainer videos and animated presentations for free. Raw Shorts is a free cloud based video builder that allows you to make awesome explanation videos for your business, website, startup video, pitch video, product launch, video resume, landing page video or anything else you could use an animated explainer video.