Energ(ética): arte y energía sostenible en el Monumento a los Héroes

¿Es posible tener un planeta sostenible con el modelo de desarrollo económico actual? Hoy lunes 23 de octubre, las 6:00 p.m., el arte, la ciencia y la tecnología vuelven a ser protagonistas en uno de los lugares más representativos de la ciudad: el Monumento a los Héroes.

Un espacio que incluye obras de artistas que trabajan sobre diversos aspectos del problema: energía, trabajo, sostenibilidad, y sus implicaciones sociales y políticas. Entrada libre hasta completar aforo.

Energ(ética); arte y energía sostenible, señala las contradicciones en la generación y consumo de energía, así como las implicaciones éticas y políticas de las decisiones personales, alejándose de una aproximación moralista al tema.

“En la curaduría hemos reflexionado sobre las propias condiciones de producción, y las implicaciones para el planeta de cualquier acción humana, incluida la artística. Hemos calculado la huella de carbono de cada obra, así como de la exposición misma, que estará casi totalmente conectada a la energía solar consumiendo lo mínimo posible de los recursos energéticos con que contamos hoy como especie”. José Roca e Isaac Dyner, curadores.

Instalaciones de vídeo, esculturas y otros formatos artísticos, serán utilizados por los más de 30 artistas invitados, quienes expondrán desde una mirada crítica temas como la minería ilegal, la relación entre las estructuras de poder social y las grandes multinacionales, la inmigración, entre otras cosas.

Posterior al lanzamiento del 23 de octubre, la exposición seguirá abierta al público hasta el martes 14 de noviembre, en los siguientes horarios: Lunes a viernes (2:00 p.m. a 6:00 p.m.) / Sábado y domingo (10:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Artistas participantes:

Adrián Balseca / Alberto Baraya /Andreas Siekmann

Camilo Bojacá / Carolina Caycedo / Clemencia Echeverri

Eduardo Navarro /Elisa Balmaceda y Cristian Espinoza

Ernesto Benavides / Fernanda Viégas & Martin Wattenberg

Joaquín Fargas / Julián Henao / Harold Fisk

Lina Mazenett y David Quiroga / Marcela Magno

María Elvira Escallón / Mauro Vallejo / Michelle-Marie Letelier

Miler Lagos / Nicholas Mangan / Nomeda y Gediminas Urbonas

Olafur Eliasson / Pilar Santamaría / Rodrigo Toro

Santiago Leal / Sebastián Restrepo /Tangrama & Altiplano

Tania Candiani / Tomás Munita / Tomás Saraceno

Algunas obras son:

– Los españoles la llamaron Magdalena pero los nativos la llaman Yuma (Carolina Caicedo): La instalación presenta una serie de imágenes que surgieron de viajes exploratorios realizados por la artista en el Harz Mountains, Saxony, Westphalia y Black Forest; las cuales conecta con imágenes de la región del río Magdalena y sus habitantes manifestándose en contra de la construcción de El Quimbo; represa hidroeléctrica más grande de la nación construida por Emgesa – empresa del conglomerado internacional Enel-. El film muestra en paralelo grandes cuerpos de agua que son contenidos por estas construcciones y una multitud de personas marchando en la calle con su respectivo agente controlador: la fuerza armada del Estado.

–Becoming Aerosolar (Tomás Saraceno): Entendida como un aerotransportador hecho a partir de bolsas plásticas que se eleva y se mueve con ayuda de la energía solar y el aire. El Antropoceno, era geológica actual donde la fuerza y la actividad humana impacta afectando los ciclos vitales de la tierra, ha llevado al artista a repensar modos posibles de habitar la tierra. Su obra se ha desarrollado a partir de esta premisa y se ha extendido a diversas disciplinar por fuera del arte, tales como: la arquitectura, la ingeniería, la aeronáutica, etc. Becoming Aerosolar responde al modelo de hacerlo juntos poniendo en colaboración a personas e instituciones alrededor del mundo.

Los asistentes podrán disfrutar del trabajo de artistas como:

– Carolina Caycedo (Colombia, 1978): Sus performances, dibujos, videos y fotografías surgen como parte de procesos artísticos de investigación, a través de trabajos que investigan las relaciones de los movimientos, la asimilación y la resistencia, la representación y el control; la artista evidencia contextos, grupos y comunidades que son afectadas por proyectos de desarrollo tales como represas, que derivan en la privatización del agua y sus repercusiones en la comunidades de las riveras.

– Clemencia Echeverri (Colombia, 1950): Luego de trabajar en la pintura y la escultura, desde mediados de los noventas, Clemencia desarrolla obras en instalación, video, fotografía, sonido e interactividad a partir de las condiciones políticas y sociales dominantes. En los últimos años ha realizado proyectos de video instalación, con participación en varios eventos nacionales e internacionales, entre las que se destacan: Treno en Waterweavers, The River in Contemporary Colombian Visual and Material Culture, curaduría José Roca; Bard Graduate Center New York.

-Olafur Eliasson (Dinamarca, 1967): Su obra indaga sobre la percepción, el movimiento y la experiencia corporal. Para Eliasson el arte es el medio fundamental de reflexión y como una posibilidad de cambio para la sociedad. Su práctica se inscribe entre la escultura, la pintura, la fotografía, el film y la instalación. También ha desarrollado proyectos arquitectónicos e intervenciones en espacios públicos superando así los límites de los emplazamientos tradicionales del arte tales como el museo o la galería.

Este evento se realiza a través del Instituto Distrital de las Artes -Idartes, su línea de Arte, Ciencia y Tecnología, con la curaduría de FLORA ars+natura y con el apoyo del Museo de Bogotá.