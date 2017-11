¿Cuál es el emoticón más usado en todo el mundo? Acá la respuesta

Apple aprovechó la presentación de su nuevo sistema operativo para revelar 70 nuevos emoticones y revelar cuál es el más usado por sus usuarios ¿Alguna apuesta por el ganador? ¿Cuál creen ustedes?

¿La cara burlona con la lengua afuera, la de los ojos enamorados o la picadita de ojo? Pues ninguno de estos se ha llevado el primer puesto de los emoticones.

El primer puesto al emoticón más usado en el mundo corresponde a la carita que llora de la risa. Este emoji lleva de lejos la ventaja con su más inmediato competidor, el emoticón de corazón.

El tercer puesto se lo lleva la carita que llora, pero esta vez de tristeza.

Ya por fuera del podio, se encuentra la carita de los ojitos de corazón enamorado.

El quinto puesto es para el besito de corazón ¿Cuántos no lo han usado?

La cara de fastidio o desesperación llega a la casilla número seis.

¿Qué tal les parece la lista? ¿Cuáles incluirían? 🤔

Como dato curioso, saben quién aprueba los nuevos emoticones que vemos en nuestros celulares. Se trata del consorcio de Unicode quienes a este momento han aprobado cerca de 2.500 emoticones entre los que se cuenta el tiranosaurio y la carita de zombi.