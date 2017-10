Elon Musk quiere ayudar a reconstruir Puerto Rico usando energía solar

Millones de personas en Puerto Rico están viviendo en la oscuridad después de que el huracán María destruyera gran parte de la isla. Luego de dos semanas apenas el 9% de los habitantes cuentan con servicio de electricidad.

Las autoridades de la isla han advertido que la recuperación de la red eléctrica podría tomar varios meses, seis al menos.

Sin embargo, esta recuperación podría tener un giro si Puerto Rico decide aceptar la oferta del fundador de Tesla, Elon Musk, de reconstruir la infraestructura energética del país usando su sistema de energía solar.

@stapf The Tesla team has done this for many smaller islands around the world, but there is no scalability limit, so it can be done for Puerto Rico too. Such a decision would be in the hands of the PR govt, PUC, any commercial stakeholders and, most importantly, the people of PR.