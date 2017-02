El nuevo video de Thievery Corporation nos pone a bailar

‘Letter to the Editor’ se llama la canción, y la podemos encontrar en ‘’The temple of I & I‘, su disco más reciente. Un disco, inspirado y grabado en Jamaica, en el que exploran ritmos con ritmos tropicales con las influencias del house, el dancehall, la soca y el reggae.

En la voz de la rapera Racquel Jones, esta canción nos invita a movernos con una letra de cierto tinte social:

Pocket full a promises

Baby empty bellies

Poverty and Democracies

And political rallies

But who the rich a lobby for

Using me for votes