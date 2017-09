El hippie visionario

Su nombre completo es Steven Paul Jobs {Nació en San Francisco (EE. UU.) el 24 de febrero de 1955}. Steve Jobs redefinió el concepto de las necesidades del ser humano y llevó a la industria de la informática a tomar la ventaja sobre sectores nunca antes imaginados.

Un 5 de febrero de 2011 millones de personas lloraban la muerte de la mente ingeniosa detrás de Apple. La mente de Steve Jobs cambió la música, el cine, los computadores, los celulares y creó elementos que nadie pensó que la gente podía necesitar.

Apple nació en California en la década de los años 70’ donde dos movimientos chocaban entre sí, el movimiento hippie y la revolución de las computadoras (hablamos del famoso Silicon Valley). Allí conoció a Steve Wozniak y junto a Ron Wayne fundarían esta compañía.

En su primer trabajo con Wozniak demostró la capacidad despiadada de hacer negocios. Jobs había recibido el encargo de Atari de crear un videojuego, él encargaría la tarea a Wozniak con un tiempo límite de cuatro días y la promesa de entregarle la mitad de la paga. Más adelante Steve Jobs confesaría que le pagó mucho menos de la mitad a su amigo.

, donde los aficionados a los computadores de la época se reunían para imaginar cosas. Si uno necesitaba un producto y este no se hallaba a la vente por ninguna compañía tecnológica sencillamente se creaba. Era el año de 1976, Jobs y Wozniak presentarían la Apple I.

Pero fue su segundo proyecto el que los llevaría a la fama mundial, la Apple II. Lanzada en 1977, fue la primera computadora personal con gráficos a color. En los próximos tres años, su invención llegaría a los 150 millones de dólares en ventas.

La compañía de Steve Jobs y Steve Wozniak empezó a cotizar en bolsa en 1980 y al finalizar ese año Apple ya valía la suma de dos mil millones de dólares. Él vertiginoso éxito de la compañía le representó a Jobs, de tan solo 25 años, una fortuna de 250 mil millones de dólares. Su empresa era el líder en el mercado de computadoras, la influencia de Jobs lo llevó a ser portada de la revista Time en 1982.

. El hecho de que el sistema de IBM pudiera ser usado en otras computadoras además de la de IBM representó un golpe fuerte para la compañía de Steve Jobs que rápidamente empezó a ver como sus números bajaban considerablemente.

Ante las dificultades, Jobs contrató a John Sculley quien se desempañaba como presidente de Pepsi. La frase con la que Steve convenció a Sculley de tomar el camino de Apple todavía es una leyenda:

Steve era capaz de convencer a las personas que lo imposible era posible. Macintosh era el nombre de la nueva computadora en la que Steve Jobs depositaría sus esperanzas de salvar Apple.

Esta computadora fue la primera en el mercado en contar con un mouse y un sistema de iconos en su pantalla. Para Jobs la facilidad de uso era la premisa de este nuevo proyecto.

Que la Macintosh fuera la primera computadora personal en contar con un mouse llevó muchos al error de pensar el Steve Jobs había inventado una tecnología revolucionaria. De hecho, Jobs descubrió esta tecnología en los laboratorios de Xerox.

, Jobs lo vio de forma muy diferente. Al salir de su visita a Xerox, Jobs encargó a Dean Hovey con un pedido muy especial. El dispositivo estaría inspirado en la figura de un ratón, su fabricación no podía costar más de 15 dólares, debía tener una duración de al menos dos años, debía poder usarse sobre una superficie normal o de metal, y finalmente poder usarse por encima de los jeans de Steve Jobs.

Steve Jobs era un maniático por el diseño de sus productos, era un perfeccionista. La búsqueda por la belleza llevó a que el proyecto de la Macintosh tomara dos años más de lo presupuestado. Finalmente, la Macintosh sería lanzada en un espectáculo en enero de 1984. La Macintosh costaba 2.500 dólares, mil por encima de su rival de IBM.

A pesar de las ideas de Steve Jobs sobre lo revolucionaria que sería la Macintosh, las cifras de ventas eran de un poco más del 50% de las esperadas. El caso lo llevó a un fuerte conflicto con John Sculley quien le confrontaría frente a la junta de directivos de Apple y le obligaría a abandonar la empresa que él mismo había fundado.

Jobs vendió todas sus acciones en la compañía, a excepción de una, por cerca de 100 millones de dólares y abandonó la empresa.

Jobs no se rindió y creó otra empresa ‘Next’. Fabricaban computadoras con cajas de magnesio y altas especificaciones; pero a un precio muy elevado, sus ventas no eran buenas.

, lo que hoy conocemos como Internet.

Por la época en la que fue despedido de Apple, Steve Jobs invirtió 50 millones de dólares en Pixar, una compañía de animación que apenas estaba comenzando. Bajo la influencia de Jobs, crearon la primera película completa animada por computadora ‘Toy Story’. El éxito de la cinta fue inmediato y llevó a Pixar a cotizar en la bolsa. Steve Jobs era multimillonario de nuevo.

Luego de este proyecto Pixar entregaría al público películas como ‘Buscando a Nemo’, ‘Los increíbles’, ‘Monster Inc.’, entre otras. La industria cinematográfica cambió su forma de crear historias animadas.

Con el éxito de Pixar, Steve Jobs se había convertido en una estrella de Hollywood. En su trabajo con Next, Jobs se concentró en la creación de un nuevo sistema operativo para computadoras mientras Apple seguía enfrentándose a las malas cifras en sus ventas.

En 1997, Apple compró Next por 400 millones de dólares. Steve Jobs volvía a la compañía que había fundado, pero ahora con una visión diferente sobre los negocios.

El iMac sería uno de los primeros lanzamientos de Jobs en su regreso a Apple. La idea de la “i” en minúsculas antes del apellido de producto era para evocar la primera letra de la palabra “internet”. {iPod, iPad y el iPhone llevarían esa línea en el futuro de la empresa}

Here we see Steve Jobs introducing the very first iMac in 1998.