DoubleLocker: el ransomware que ataca dispositivos Android

Se trata del primer ransomware dirigido a atacar los servicios de accesibilidad de Android. Cuando un dispositivo es víctima se encriptan los datos y se bloque el dispositivo hasta el pago de un rescate.

Se le conoce como ‘DoubleLocker’ y está basado en el código de un troyano bancario utilizado con fines maliciosos para aprovechar los servicios de accesibilidad del sistema operativo de Google.

‘Double Locker’ cambia las claves del dispositivo evitando que el usuario acceda al mismo. Al mismo tiempo, cifra la información que se encuentra en su interior. Los expertos del ESET, el equipo detrás del hallazgo de este ransomware, resaltaron que es la primera vez que se observa esta combinación en Android.

De hecho, a pesar de estar basado en un troyano bancario, este ransomware carece de funciones relacionadas con el robo de claves bancarias o vaciado de cuentas. En cambio, posee estas dos fuertes funciones para extorsionar a sus víctimas.

