Dos maneras de ver ‘La bella y la bestia’ esta Semana Santa

La historia que invita a no dejarse llevar por las apariencias será contada en dos formatos como plan de Semana Santa para los que están o llegan a Bogotá.

Por un lado, continúa en cartelera de cine la versión reciente de Disney sobre la película animada que se lanzó en 1991 y que hizo popular el cuento escrito por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. El amor platónico de muchos, Emma Watson y Dan Stevens, protagonizan a ‘La bella y la bestia’ en este remake.

Además de convertirse en la versión ‘real’ y de traer de vuelta un cuento que marcó la infancia de muchos, la película muestra el primer momento homosexual en una película de Disney y el primer beso interracial.

El elenco lo completan nombres como Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Emma Thompson, Ewan McGregor, Ian McKellen y Stanley Tucci.

La película se puede ver en las salas de cine de varias ciudades del país.

‘La bella y la bestia’ en ballet

Thierry Malandain, coreógrafo del Ballet Malandain de Biarritz (Francia) y reconocido por su habilidad para hacer visible la música, diseñó una producción en donde destaca la fábula como una visión acerca de la dualidad del ser en donde Bella encarna el alma humana y la Bestia, su fuerza vital y sus instintos.

Para la música, Malandain escogió varios de los más conocidos fragmentos de Tchaikovsky tomados de sus Sinfonías N° 5 y 6, la Polonesa y el Vals de Eugene Oneguin y un trozo de Hamlet.

