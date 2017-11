Documentales, regresos y más estrenos musicales de Colombia

La producción musical no para. Bandas como Aerophon que celebran 10 años de carrera, o El Sagrado que presentaron un documental sobre su último disco, integran este listado de lanzamientos.

Comenzamos destacando las novedades nacionales. El próximo 2 de diciembre la banda Aerophon dará un concierto en Boogaloop para celebrar sus primeros 10 años de carrera junto a Alcolirykoz y otros nombres. Como antesala a esto presentan la canción ‘Quiero’, el primer sencillo de un álbum que conoceremos el próximo año. Frank Takuma y Ruzto fueron los compositores del tema.

Takuma es uno de esos personajes de poca quietud. Mientras festeja una década con Aerophon, en paralelo prepara su segundo álbum como solista. La segunda canción que se conoce ya es ‘Renacer’. Con este título el video no podía mostrar algo diferente a historias inspiradoras.

Con sonidos y guitarras que nos transportan a un lugar desértico o a una escena de Tarantino, el bluesman Carlos Reyes presenta ‘El mismo dolor’, una canción en la que su voz muestra varias de sus posibilidades.

La dupla Jorge Fresquet y David Corkidi, que desde hace algunos años se encargó de dar su aporte al hard rock colombiano, vuelve a juntarse para hacer nueva música y avivar un nombre representativo para la escena. Krönos lanzará un nuevo disco denominado ‘Siete’ del que ya se conocen ‘Camino a la gloria’ y ‘Poder olvidarte’.

El pasado 25 de octubre la dupla que enciende la pista conformada por DJ PHO y Xar XupleX presentó su disco ‘Abducción’. De esta placa encontramos este gran feat al lado de Nicolai Fella de LosPetitFellas llamado ‘Ya no haces parte’. Apenas para dedicar si está en una tusa.

