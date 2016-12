Disfruten de un recorrido por la carrera musical de Jamiroquai con sus mejores videos.

When You Gonna Learn?” es el primer sencillo de Jamiroquai grabado en 1989, la canción habla de la situación del planeta y busca crear conciencia de lo que hace (o no hace) la raza humana para solucionarlo, pertenece al primer álbum de la banda que lleva el mismo nombre.

Too Young To Die es el segundo de Jamiroquai en su primer álbum, Emergency On Planet Earth, grabado en el año 1992, fue dirigido por W.I.Z.



Virtual Insanity es el primer sencillo del tercer álbum de estudio de Jamiroquai, Travelling Without Moving. La canción alcanzó el número 3 en la lista de UK Singles Chart y llegó al #38 en el Billboard Modern Rock Tracks en Estados Unidos.



Cosmic Girl es el segundo tema del álbum Travelling without Moving de Jamiroquai, fue lanzado en agosto de 1996

Canned Heat es el segundo single del cuarto álbum deJamiroquai, Synkronized, lanzado en 1999. La canción fue su segundo #1 en U.S. Dance Chart y alcanzó el puesto #4 en la lista UK Singles Chart. El video musical fue dirigido por Jonas Åkerlund.

Supersonic es el tercer sencillo del cuarto álbum de estudio – Synkronyzed – del grupo británico Jamiroquai La canción fue escrita por Jason Kay. La palabra supersonic (supersónico) es repetida un total de 127 veces a lo largo de toda la canción



“You Give Me Something” es el segundo sencillo de Jamiroquai quinto álbum de estudio , A Funk Odyssey . La canción fue escrita por Jason Kay y alcanzó el puesto 16 en la lista de singles del Reino Unido. Fue lanzada en noviembre del 2001

Love Foolosophy es el tercer single del quinto álbum de estudio de la banda Jamiroquai A Funk Odyssey grabado en 2001, la canción fue escrito por Jason Kay y Toby Smith

Runaway es el primer y único single de Jamiroquai en su recopilación de grandes éxitos High Times: Singles 1992-2006 . El sencillo fue lanzado el 30 de octubre de 2006