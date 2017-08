Un disco sin límites en ‘Ayo’, lo nuevo de Bomba Estéreo

Diez canciones que fueron grabadas entre Minca y Los Ángeles prueban el momento de evolución musical que vive Bomba Estéreo. Opiniones sobre ‘Ayo’, su quinto álbum.

Después de conocer las canciones ‘Duele’ e ‘Internacionales’, Bomba Estéreo hizo el lanzamiento de ‘Ayo’ en plataformas digitales.

“#AYO es una palabra que tiene muchos significados y no tiene ninguno. Es una palabra que cualquiera puede decir en cualquier idioma. No todo tiene que tener una explicación. Quisimos ponerle un nombre al disco que no tuviera límites”: Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo