El día de Star Wars: 4 de mayo, ¿saben por qué se celebra?

La mundialmente famosa saga Star Wars, celebra todos los 4 de mayo su día. Millones de fans alrededor del planeta festejan con eventos y diversas conmemoraciones el origen de la serie. Este año, particularmente, viene con un homenaje especial pues es la primera conmemoración por la partida de la actriz Carrie Fisher, la Comandante (y princesa) Leia Organa.

Aunque sabemos que muchos fans conocen la historia del origen de esta conmemoración, hacemos un breve recuento para refrescar la memoria.

May the fourth be with you – Star Wars Day

Más allá de la similitud fonética del reconocido “May the force be with you” (que la fuerza te acompañe), dicho reconocido de los Jedi, con el “May the fourth be with you” (qué el cuatro te acompañe), el origen de la celebración no tiene que ver directamente (o completamente) con la saga.

Todo nace a partir de una celebración a la dama de hierro, Margaret Thatcher. E l4 de mayo de 1979, el “London Evening News” hizo una publicación de una nota de los miembros del partido conservador del Reino Unido, en el que la felicitaban por su puesto como primera ministra del país. El anuncio decía “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (Que el cuatro -de mayo- sea tu día, Maggie. Felicitaciones).

La frase “que la fuerza te acompañe”, además, está dentro de la lista de las mejores 100 frases de películas de todos los tiempos.

Hoy es un día de celebración y nosotros lo celebramos con algunas de las (otras) frases icónicas de sus películas. Que la fuerza los acompañe.