‘El día de la cabra’ prepara su estreno con una canción de reggae que nos lleva a Providencia

Elkin Robinson y Diego Gómez de Llorona Records son las mentes musicales detrás de la banda sonora de esta película colombiana hablada 100% en creole.

‘Lazy Driving’ es el primer sencillo que se conoce del film ‘El día de la cabra’ (Bad lucky goat), dirigido por el colombiano Samir Oliveros que se estrenará el 9 de noviembre en las salas de cine del país.

Una cabra. Dos hermanos. Una aventura de reconciliación en medio de la paradisíaca isla de Providencia es la historia que traza este largometraje que no podía tener un acompañamiento diferente a los sonidos que se gestan desde ese mismo lugar.

Bajo el nombre de Robinson & the Lazy Hill, Elkin Robinson y Diego Gómez, componen, producen y dan forma a este compilado que en su primera entrega (‘Lazy Driving’) presenta “una canción de amor al mejor estilo del Lovers Rock Reggae Roots de los años 70 que nos transporta a Port Paradise, la isla caribeña en la cual se desarrolla la película”, según señala su comunicado de prensa.

Pueden escuchar la canción aquí:

Lazy Driving – El día de la cabra (Bad Lucky Goat) Original Soundtrack by Robinson & the Lazy Hill Band, released 27 September 2017 1. Lazy Driving – Robinson & the Lazy Hill Band 2.