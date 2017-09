Depeche Mode, Radiohead y Stone Sour estrenan videos

Parte de sus nuevas producciones, o de la remasterización de un viejo álbum en el caso de Radiohead, estas tres agrupaciones nos traen nuevos videos con apuestas visuales bastante interesantes y diversas.

Depeche Mode – Cover Me

Depeche Mode – Cover Me “Cover Me” from the new album ‘Spirit’ out now. http://smarturl.it/Spirit?IQid=covermevideo “Cover Me” Remixes available October 6th. Pre-order vinyl & CD now: http://smarturl.it/CoverMeRMX?IQid=covermevideo Video directed by Anton Corbijn Follow Depeche Mode Website: http://www.depechemode.com/ Facebook: https://www.facebook.com/depechemode Twitter: https://twitter.com/depechemode

De su más reciente álbum, “Spirit”, llega el video de su canción “Cover Me”, que nos muestra a Dave Gahan como un astronauta que pasa de Los Angeles a una nave en el espacio exterior.

Anton Corbijn, el famoso fotógrafo y director de videos, es el encargado de llevar a la pantalla esta canción de Depeche Mode. Corbijn también fue el creador de los videos “Personal Jesus” y “Where’s the Revolution” de la banda.

Radiohead – Lift

Radiohead – Lift Directed by Oscar Hudson Taken from OK Computer OKNOTOK 1997 2017 – http://www.oknotok.co.uk

Hace un par de meses se lanzó el álbum “OK computer OKNOTOK 1997-2017”, homenaje a los 20 años del OK Computer, uno de los discos insignes de la cultura del rock. Esta edición contiene canciones inéditas de esa primera versión, que ahora cuentan con videoclip.

Luego de “I Promise” y “Man Of War”, nos traen “Lift”, con un video que muestra a Thom York atrapado en un ascensor que parece eterno, en el que se muestran muchos personajes y situaciones que desafían lo normal.

Stone Sour – Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)

Stone Sour – Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I) [OFFICIAL VIDEO] Stone Sour’s official music video for “Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)” from the album Hydrograd, available now on Roadrunner Records.

De su nuevo disco “Hydrograd”, Stone Sour estrena el video para su sencillo “Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)”.

Dirigido por el cineasta Ryan Valdez, muestra a la banda en un cambio de roles, en el que van a un lugar de streaptese no para disfrutar de un show sino para hacerlo.

Con la aparición de los miembros de Steel Panther, este es el tercer video de este nuevo álbum.