{Delitos informáticos} #Link al octavo episodio

¿Cuáles son los delitos más comunes que deambulan por el ciberespacio? De qué formas los amigos de lo ajeno y los criminales se salen con la suya en la era digital. Hablamos del tema en este octavo episodio de #Link.

En estudio contamos con dos invitados expertos en la tarea contra el ciberdelito: Fredy Bautista, coronel y jefe del centro Cibernético Policial de la DIJIN, y Eduardo Chavarro Ovalle, experto en ciberseguridad para los sectores Defensa, Financiero y Telecomunicaciones.

Luis Sarmiento estuvo con ellos hablando sobre los diferentes peligros que las empresas y los ciudadanos se enfrentan en el mundo digital.

Piratería y robo de propiedad intelectual, difamación, afectación al buen nombre, ciberacoso o cyberbullying, intimidación y amenazas, ciberdelitos sexuales y pornografía ilegal, fueron parte de la lista. Actos que ahora ya no hacen parte solo de la esfera de los correos electrónicos, sino que han evolucionado a las redes sociales o aplicaciones de chat como WhatsApp.

No Description

También le puede interesar: “Spear phishing” Los estafadores que se hacen pasar por tus amigos.

Durante el programa conocimos la historia de María Alejandra Cruz, una abogada que por descuido hizo clic en un enlace malicioso y al día siguiente vio como toda su información era secuestrada.

“Llamé a un amigo ingeniero y me asustó aún más. Me dijo que eso era una modalidad delictiva. Efectivamente, me confirmó que yo era víctima de los hackers. Esos que secuestran toda tu información y te piden un rescate en Bitcoins para recuperarla” relató María Alejandra Cruz.