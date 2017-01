De ferias y festivales a conciertos esperados, así comienza la agenda musical en Colombia

Luego de un 2016 que nos dejó la visita por primera vez de agrupaciones como The Rolling Stones, Iggy Pop, Noel Gallagher, Papa Roach, Florence and The Machine y el regreso de otros grandes de la talla de Metallica, Coldplay, Los Fabulosos Cadillacs y Orishas, este nuevo año comienza a mostrar sus cartas en el plano musical.

Además de la confirmación de The Strokes como gran cabeza de cartel del Festival Estéreo Picnic en su octava edición y los regresos de Ed Sheeran y Justin Bieber, 2017 arrancó con una fuerte presencia del género electrónico y la ratificación del buen momento para los sonidos colombianos.

Cartagena volvió a acoger a Storyland, una de las fiestas ya tradicionales de inicio de año que en esta oportunidad contó con la presencia de Tiësto, Quintino, Nervo, Oliver Huntemann y que incluyó también una tarima de sonidos champeteros con las presentaciones de Systema Solar, Bazurto All Stars y Black Mambo.

Muy cerca, en Palomino, la cuarta versión del Festival Jaguar trajo de nuevo a Colombia a La Factoría quienes llevaron a los asistentes a los inicios del reguetón con canciones como ‘Todavía’, y ‘Que me maten’ y compartieron tarima con nombres nacionales como Sidestepper, Curupira y Ghetto Kumbé.

Bogotá comenzó la agenda musical con el evento que reúne a los melómanos en La Candelaria. El Festival Centro contó con las presentaciones de más de 48 artistas en una programación que se dividió en franja familiar, pop, rock, world music, fiesta y mucha música colombiana e incluyó mensajes de autenticidad desde las tarimas.

En entrevista a Canal Trece, la banda Sonidos De La Cripta explicó por qué reinterpretan el psychobilly ‘a la colombiana’ y dicen que la música es el sonido que usan cuando los quieren callar.

El pasado 20 de enero, el DJ Nicolas Jaar encendió la tarima del Teatro Royal Center en un set que dejó ver el poder de las canciones de su más reciente disco ‘Sirens’ y demostró por qué es uno de los nombres destacados de la electrónica latinoamericana actual.

Lo que se viene

El primer semestre de 2017 tendrá conciertos para diferentes gustos. Aunque Julian Casablancas ya sabe lo que es medirse ante el público colombiano, esta vez vendrá con su aclamada banda, The Strokes. Ellos junto a The Weeknd, Rancid, Flume, Caribou, Deadmau5, Martin Garrix, entre otros se suman al cartel de Estéreo Picnic.

Música clásica, pop desde España, rock argentino y hasta tropipop están incluidos en el calendario de conciertos anunciados hasta el momento.

Aquí algunos para elegir:

31 de enero

James Rhodes

Teatro Colón

Precios: entre $50.000 y $100.000 (más servicio de boletería)

9 de febrero

Satanic Surfers

Auditorio Lumiere

Precios: $30.000 en adelante

24 de febrero

Jump Fest (Diplo, Mad Professor, DJ Mike Style, Rat Race)

Royal Center

Precios: entre $65.000 y $80.000 (más servicio de boletería)

25 de febrero

Los que son (Los De Adentro, San Alejo, Bonka, Wamba, Mauricio&PalodeAgua)

Chamorro Entertainment City Hall

Precios entre: $95.000 en adelante (más servicio de boletería)

14 de marzo

Babasónicos

Armando Music Hall

Precios entre: $70.000 en adelante (más servicio de boletería)

22 de marzo

Glass Animals

Armando Music Hall

Precios: entre $70.000 y $95.000 (más servicio de boletería)

23, 24 y 25 de marzo

Festival Estéreo Picnic

Parque 222

Precios entre: $525.000 los tres días o $265.000 por día (más servicio de boletería)

24 de marzo – Medellín

Wiz Khalifa, Tego Calderón, El Freaky, Providencia

Parque Norte Medellín

Precios entre: $89.000 y $215.000 (más servicio de boletería)

26 de marzo

Guaco

4:40 Music Hall

Precios entre: $120.000 en adelante (más servicio de boletería)

30 de marzo

Melendi

Teatro Royal Center

Precios: entre $180.000 y $400.000 (más servicio de boletería)

6 de abril

1975

Teatro Royal Center

Precios entre: $89.000 en adelante (más servicio de boletería)

12 de abril

Justin Bieber

Estadio El Campín

Precios entre: $137.500 – $674.500 (más servicio de boletería)

17 de abril

Korn

Carpa Américas Corferias

Precios entre: $179.000 – $299.000 (más servicio de boletería)

6 de mayo

Tiger Army

Auditorio Lumiere

Precios por definir

2 de junio

Ed Sheeran

Parque Simón Bolívar

Precios desde: $120.000 – $250.000 (más servicio de boletería)