Datos curiosos de las películas nominadas a los Kids’ Choice Awards

Hay cuatro películas finalistas en la categoría “Película favorita” de los KCA: Moana, La Bella y La Bestia, Sing y Mi Villano Favorito 3. Aquí agrupamos algunos datos curiosos de estas películas para ayudarlos a escoger (y votar) por su favorita:

Moana

– Buscaron que la historia estuviera alrededor de los problemas de Moana y de cómo ella se encontraba a sí misma, alejándose la trama clásica de “la relación de una chica con un chico”.

– Moana es un nombre y es una palabra que traduce ‘océano’. De esta manera, no es un nombre que tenga género.

– Si comparamos a Moana con otras princesas de Disney, ella se parece mucho más a Mulan, pero es aún más ‘extrema y fuerte’.

– Más o menos el 80% de la película tiene efectos especiales. Para comparar, Big Hero 6 tenía un 60% de efectos especiales.

La Bella y La Bestia

– Dan Stevens (La Bestia) miró Ralph El Demoledor (Wreck-It Ralph) para poder inspirarse en su rol de Bestia.

– A Emma Watson (Bella) le tocó actuar una parte de la película con maquetas y muñecos de madera.

– El vestido de Bella tuvo un arreglo, le agregaron bolsillos. De esta manera podía tener más libros en ella para acentuar su gusto por la lectura.

– Ewan McGregor (Lumière), nunca había escuchado la canción “Be our guest”, reconocida pieza de La Bella y La Bestia, en toda su vida. El director no podía creerlo.

– La canción favorita de la película para Bestia es “Days in the sun”.

Sing

– Es la segunda película animada que cuenta con la voz de Matthew McConaughey.

– También es la segunda película animada con la voz de Scarlett Johansson.

– La película cuenta con 85 canciones que han sido hit en la radio.

– Es dirigida por Garth Jennings, a quien muchos recuerdan con cariño por llevar a la pantalla grande a La Guía del Viajero Intergaláctico (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy).

– Para el diseño de personajes recurrieron a Eric Guillon, que trabajó en el desarrollo de Mi Villano Favorito.

– Seth MacFarlene, creador de Padre de Familia (y voz de algunos de sus personajes) y director de Ted, da la voz a Mike. Con un todo inspirado en Frank Sinatra.

Mi villano favorito 3

– Steve Carrell, quién hace la voz de Gru, dijo que esta es su última vez en ese rol. Sin embargo, dijo que con gusto haría cameos en posibles películas futuras de los Minions.

– La banda sonora de la película cuenta con una canción de talento colombiano: ‘Yo Contigo, Tú Conmigo’(The Gong Gong Song), de Morat junto a Álvaro Soler.

– Es una cinta con una banda sonora homenaje a los 80, que incluye a Michael Jackson y Madonna.

– El director, Pierre Coffin, da la voz a los Minions.

– Gru es el segundo ‘villano bueno’ en las producciones de DreamWorks