El cyberpunk más famoso del mundo

De Julian Assange se sabe mucho o se sabe poco, es australiano, nacido el 3 de julio de 1971, estudió física y matemáticas en la Universidad de Melbourne, Australia, pero no terminó, es hacker, programador, ciberactivista, productor de cine, escritor, teórico de informática y vive actualmente como asilado político en la Embajada de Ecuador en Londres, después que el Reino Unido le negara un salvoconducto para abandonar el país.

En 2006 fundó WikiLeaks, recordado por las filtraciones de información sobre la guerra en Afganistán, Irak e información diplomática en 2010 (con la ayuda de medios de comunicación como The Guardián, El País de España y The New York Times).