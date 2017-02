Curiosidades y datos alrededor del Día Sin Carro en Bogotá

Más allá de convertirse en un problema para la gente al tener que buscar alternativas de transporte durante la jornada y de convertir la ciudad en un espacio amarillo con la aglomeración de los taxis, el Día Sin Carro ha permitido posicionar a Bogotá como una de las ciudades transformadoras de Latinoamérica.

Estos datos ayudan a entender lo que representa esta iniciativa:

-El SITP tiene un incremento del 20% en el número de usuarios mientras que TransMilenio lo hace en un 4%. Para manejar la situación 2.292 articulados de TransMilenio y 6 mil buses del SITP fueron habilitados para la jornada del 2 de febrero.

–‘Sin mi carro en Bogotá’ fue el nombre de la primera versión de esta medida que se realizó el 24 de febrero del año 2000 bajo la alcaldía también de Enrique Peñalosa.

-1.500.000 vehículos y 400.000 motos dejan de circulan en un Día Sin Carro.

-Pizza gratis por llegar en bicicleta, donación de árboles al usar Uber y promociones 2×1 fueron algunas de las ofertas de las marcas comerciales para la jornada del 2 de febrero.

– $368.000 pesos es la multa que deben pagar las personas que infrinjan la norma.

-Bogotá es la ciudad de Latinoamérica con la mayor cantidad de vías para el tránsito de ciclistas y en la que se realizan más viajes a diario con 611.000 trayectos, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Kilómetros en ciclorutas:

Bogotá 392

Rio de Janeiro 307

Sao Paulo 270

Viajes en bicicleta por día:

Bogotá 611.000

Santiago de Chile 510.000

Ciudad de México 433.000

– #BogotáBonitaYEnBici se constituyó en una actividad para que biciusuarios y fotógrafos tomaran la mejor foto de la jornada y participaran por premios.

-Las primeras ciudades en el mundo que celebraron el Día Sin Carro fueron Reikiavik (Islandia), La Rochelle (Francia) y Bath (Reino Unido).

-Por cada kilómetro que se recorre en bicicleta en lugar de usar un carro se evita la emisión de aproximadamente 300 gramos de dióxido de carbono

–#AlEstadioEnBici: en tres ocasiones Independiente Santa Fe ha tenido fecha por Copa Libertadores el mismo día que la jornada del no carro en la capital.

2 de febrero 2006 vs Defensor Sporting (0-0)

22 de abril de 2015 vs Atlas de México (3-1)

4 de febrero de 2016 vs Oriente Petrolero (3-1)

-Aunque en Colombia se decidió que la medida se adopte todos los jueves al comenzar febrero, hay un Día Mundial Sin Automóvil que se celebra todos los 22 de septiembre.

-Las zonas de Bogotá que registran un menor índice de decibeles durante el día de no carro son la Avenida Circunvalar, la Carrera 19 y la Autopista Sur.

-Las aplicaciones Moovit, Google Transit, Maps y Tu Llave se convirtieron en las aliadas de los bogotanos para conocer el estado de movilidad de la ciudad.

-‘Bike’ de Pink Floyd, ‘Bicycle Race’ de Queen, ‘Bicycle Song’ de Red Hot Chili Peppers y ‘El Niágara en bicicleta’ de Juan Luis Guerra son algunas de las canciones infaltables en playlists para andar en bici.

