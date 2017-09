Cuidado con el bluetooth, un ataque está rondando en el aire

Cerca de 5 mil millones de dispositivos se podrían ver afectados por un nuevo software malicioso detectado por una compañía de seguridad informática. La nueva amenaza recibe el nombre de BlueBorne y para infectar un dispositivo solo requiere que este tenga el bluetooth activado.

La investigación la dio a conocer el grupo de investigación de Armi Labs. En su reporte aseguran que cualquier dispositivo con conexión bluetooth puede ser afectado sin que el usuario se percate. En la lista se encuentran teléfonos inteligentes, televisores, tabletas, wearables, altavoces e incluso los mismos automóviles.

Armis labs has identified a new attack vector called “BlueBorne.” For more information, please visit https://armis.com/blueborne/ It endangers major mobile, desktop, and IoT operating systems, including Android, iOS, Windows, and Linux, and the devices using them. It can spread through the air (airborne) and attacks devices via Bluetooth.