‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’: reseña de Árbol de Letras

“Lo que nos deja este libro es la absoluta seguridad de que todos somos capaces de hacer cumplir los sueños”, comenta Laura Ocampo en su nueva reseña literaria.

En este planeta que ha sido enteramente dominado por hombres, descubrir y contar las historias de las mujeres se ha convertido en un imperativo, sobre todo las de aquellas que en secreto han llevado a la humanidad a dar pasos agigantados, aunque esa misma humanidad no haya sido capaz de reconocérselo.

Gracias a un crowdfunding, a inicios de 2017 se comenzó a gestar un proyecto literario que a mí me robó el corazón desde que escuché su nombre. ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’, parecía ser la promesa de la reivindicación de grandes mujeres. Y sí que lo es, aunque en mi humilde opinión, algunas veces se quede corto. El libro es la compilación de la vida y obra de 100 mujeres de todo el mundo que las autoras, una escritora y una directora de teatro italianas, toman y convierten en mini cuentos de hadas. Cada historia comienza con un “Había una vez…” a manera de remembranza de esos cuentos de princesas con los que las mujeres que somos más grandes fuimos creciendo.

Lo más importante de ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’, es que es la oportunidad de reinventar la forma en la que las mujeres hemos sido vistas y contadas a lo largo de la historia y así darles la posibilidad a las niñas más pequeñas de sentirse identificadas con mujeres fuertes y extraordinarias que de manera anónima han sido pilares en la construcción de la historia mundial.

Elena Favilli y Francesca Cavallo, sus autoras, quisieron darles la posibilidad a las niñas de ver que es posible superar retos y que a pesar de la adversidad los sueños son posibles. Yo creo que su texto es un deber literario no solamente para niñas, las mujeres adultas deberíamos conocer y reconocernos en la vida de estos 100 personajes: deportistas, científicas, estrellas de rock, rebeldes, escritoras y artistas, que dieron su vida para hacer del mundo un lugar diferente.

En este libro es posible encontrar las historias de antiguos personajes como Cleopatra, Policarpa Salavarrieta y la Reina Isabel I, entre otras, que pasaron por el mundo siendo muchas veces subestimadas; pero también se llenan las páginas del libro con las vidas de mujeres jóvenes que aún hoy en día siguen en la lucha por sus sueños como la activista Malala Yousafzai, la inventora de 20 años, Ann Makosinski y la pequeña Coy Mathis que un día decidió que no quería ser un niño y esperaba que el mundo comenzara a verla como lo que ella se sentía, una niña – niña.

Además, este libro se hace una lectura bellísima gracias a las ilustraciones que acompañan cada historia, trabajos realizados por 60 artistas e ilustradoras de todo el mundo y que son la razón por la cual ‘Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes’ se hace una obra de arte.

Debo decir que, con todo y lo que me gustó el libro, hay algunas historias que para mí se quedan cortas, bien sea porque narrativamente no me parecen del todo bien construidas o porque en algunas ocasiones la información sobre cada mujer no es del todo suficiente. El libro es ante todo una herramienta introductoria para conocer de estos personajes y es solamente un abrebocas para adentrarse en la vida de estas mujeres. A mí me tocó sentarme por una semana más a buscar y leer con mayor rigor las historias de algunas de ellas, pero por eso precisamente admiro el trabajo de este libro como un despertador de la curiosidad.

Lectores y espectadores de Árbol de Letras, anímense a dejarse llevar por las historias de estas 100 mujeres, conózcanlas y déjense inspirar porque lo que nos deja este libro es la absoluta seguridad de que todos somos capaces de hacer cumplir los sueños.



