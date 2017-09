Colombia, cada vez más conectada con el mundo

El Ministerio TIC dio a conocer la Gran Encuesta TIC. Entre los datos más importantes de este informe se encuentra que el 64% de los hogares colombianos tiene acceso a internet y el 72% de los ciudadanos tiene un smartphone.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) realizó el primer gran estudio sobre acceso, usos y retos de las TIC en Colombia. En esta encuesta participaron 8.300 ciudadanos, quienes 1.204 son de zonas rurales y 3.000 empresas en 96 de los municipios del país. La población que se tuvo en cuenta fue ente los 16 y 70 años.

Usos

El primer punto del que habla esta primera Gran Encuesta es sobre el acceso a Internet y por medio de que equipos los colombianos tienen acceso a esta red. Según la encuesta, el 64% de los hogares colombianos tienen acceso a Internet y acceden a este, en su mayoría, por Smartphones, quedando de segundo y tercer lugar el computador (portátil y de escritorio) con tan sólo el 38%.

La principal razón por la cual el resto de los colombianos no tiene conexión de internet en sus hogares es porque, según el 48 de estas personas, afirman que el servicio es muy costoso. La segunda razón es porque el 26% no lo considera necesario y tan sólo el 8% porque no hay cobertura en la zona en la que viven o porque no tienen un equipo con el cual puedan conectarse.

El principal uso que los colombianos le dan a internet es para comunicarse, seguido del entretenimiento y para obtener información /tareas académicas, formarse o capacitarse). Las principales actividades realizadas son acceder a las redes sociales y comunicarse a través de apps de mensajería instantánea (como whatsapp, Facebook Messenger, Skype…) y comunicarse por correo / e-mail. Las redes sociales más usadas son Facebook y whatsapp con el 88 y 87 porciento, respectivamente.

Retos

Los principales retos se encontraron con respecto a la conectividad y procesos tecnológicos de las empresas. Ya que el 72% de las compañías no invierten en capacitar a su personal en las TIC, sin embargo, el 63% considera muy importante que su equipo de trabajo domine las tecnologías de la información. Además, el 83% no cuenta con protocolos de respuesta para casos de violación informática en sus compañías.

También vale destacar que el 68% de las compañías tiene acceso a Internet, dándole diferentes usos corporativos que les permiten comunicarse con sus clientes y proveedores, además de darse a conocer, entre otras, por medio de redes sociales y páginas web propias.

A pesar de estos buenos indicadores, este sector debe mejorar en algunos puntos, según enfatizó el Ministro TIC: “Tenemos grandes retos. El 72% de las empresas aún no invierte en capacitar a su personal en TIC, aunque lo consideran importante, y 83% no tiene protocolos de respuesta a la violación de políticas de seguridad informática”.