Colombia ¡Celebra la Música! este domingo #EnLaTV

Este domingo 26 de noviembre a partir del mediodía podrán seguir en Canal Trece la jornada de ¡Celebra la Música! que une al país al ritmo de más de 1.100 conciertos gratuitos.

Cerca de 70 mil artistas, músicos e intérpretes de todo el país realizarán conciertos en simultánea en una nueva edición de esta iniciativa que busca visibilizar todas las prácticas musicales de los colombianos.

Como parte del programa ¡Celebra la Música! se hizo una convocatoria pública en la que 98 jóvenes entre los 13 y los 17 años de 41 municipios del país fueron seleccionados para formar la Banda Sinfónica Juvenil de Colombia. Estos músicos han estado reunidos desde el pasado 17 de noviembre en el municipio de Cajicá en una residencia artística en la que han recibido talleres de formación musical.

La Banda Sinfónica Juvenil dará un gran concierto este domingo en el Teatro Colón que tendrá como repertorio una mezcla de música colombiana, latinoamericana y bandas sonoras de películas. (-> Lee también: Visita guiada, el plan para conocer el Teatro Colón)

‘La trilogía de la Guerra de las Galaxias’ del reconocido compositor de películas John Williams, pasando por ‘La fiesta mexicana’ de Herbert Owen Reed o colombianas como ‘Mi Buenaventura’, de Petronio Álvarez estarán incluidas.

Quienes deseen asistir, las boletas tienen un costo de 8 mil pesos. De lo contrario podrán seguir el concierto #EnLaTV de Canal Trece a partir del mediodía.

En Canal Trece #SomosMúsica

