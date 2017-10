El código de la Matrix tiene un mensaje oculto y es delicioso

Matrix hizo dudar a muchos sobre la realidad, el pensar que todo nuestro mundo era una simulación causada por millones de máquinas súper potentes hizo delirar a muchos. Ahora su creador ha decidido revelar el significado detrás de la lluvia de líneas verdes de código que construían este mundo.

En una entrevista con el portal CNET, Simon Whiteley reveló que el diseño del código de la Matrix “está compuesto por recetas de sushi japonesas”.

Para crear este código, su diseñador tuvo que escanear decenas de libros de cocina japonesa de su esposa.

“Me gusta decirle a todo el mundo que el código de Matrix está hecho de recetas de sushi japonesas. Sin ese código no hay Matrix” agregó Simon Whiteley en su entrevista.

En su entrevista, Simon cuenta que al no conocer muchos de códigos de programación decidió tomar el libro de recetas de su esposa para escanear las palabras.

El aporte de Simon a la película fue tan poco considerado en su momento que su nombre no figura en los títulos de la primera de la entrega de la trilogía, y tampoco en Matrix Recargado o Matrix Revoluciones.

Luego de su estreno, 18 años atrás, este detalle puede decepcionar a muchos que esperaban un significado más profundo del código de la saga de los hermanos Wachowski.