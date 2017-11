Usted puede ser ciudadano de Asgardia, la primera nación del espacio

El nuevo país contará con un gobierno, una constitución, bandera, himno e incluso un escudo. Precisamente, esta semana lanzaron al espacio el Asgardia-1, la primera presencia de esta nación en el espacio.

Asgardia es el nombre de primera nación fuera de la tierra. La idea es del empresario ruso Igor Ashurbeyli quien, con un grupo de científicos, está planeando construir una estación espacial independiente que funcione más allá de los límites de las autoridades en el planeta Tierra.

La estación espacial que daría vida a Asgardia tendrá la misión de proteger la Tierra de los meteoritos, la basura que se acumula en el espacio, las tormentas solares y otras amenazas que provienen del espacio.

Las premisas bajo las cuales funcionaría esta nueva nación según palabras de su fundador son: garantizar la paz en el espacio, proteger a la Tierra de las amenazas espaciales y crear una base científica desmilitarizada de conocimiento en el espacio abierta a todos, “especialmente a los países en desarrollo que no tienen acceso al espacio ahora”.

El nombre de Asgardia proviene de la mitología nórdica (Asgard, gobernada por Odín) y corresponde a la mítica ciudad ubicada en los cielos.

Hasta el momento, 122.593 personas ya juraron lealtad a Asgardia lo que convierte a esta nación en la número 174 en el ranking. En este ítem de población ya supera a países como Andorra, Mónaco y San Marino.

Para el caso colombiano: En Bogotá 2269 personas ya se han registrado como integrantes de Asgardia. Después de la capital se encuentra Medellín con 666 y Cali con 375. Por su parte, China, Turquía y Estados Unidos lideran el ranking de ciudadanos asgardianos.

Para ser ciudadano de Asgardia es necesario inscribirse en la página web www.asgardia.space/en (Es gratis). Cada ciudadano tiene la opción de invitar a 10 amigos a unirse a la nueva nación.

Ningún país de la Tierra o de la ONU ha reconocido a este país como una nación soberana.

Asgardia planea agregar un mes a su calendario. Este mes tendría el nombre de la nación y se ubicaría entre junio y julio. Una moneda única también está dentro de los planes.

Orbital ATK’s Antares rocket blasted off Nov. 12 from the Wallops Flight Facility in Virginia to send the company’s Cygnus spacecraft to orbit on the start of a two-day journey to deliver 3 ½ tons of supplies and science experiments to the International Space Station.