¡Las películas de romance siguen siendo tendencia!

Aunque muchos dicen que los millennials ya no se preocupan por el amor o las relaciones estables, la mayoría sueñan con tener un amor de película, eso sí, un amor moderno, lleno de aventuras, diversión y poco sentido común. Aquí te mostramos nuestro top 10 de películas de amor.

El diario de Noa

Una de las películas de romance más populares. La historia que nos enseña que el amor puede ser verdadero y para siempre, aunque tenga que pasar duras pruebas e imponerse sobre los deseos de otros.

El espacio entre nosotros

¿Qué estarías dispuesto a hacer si por un error humano nacieras en Marte y te enamoraras de alguien que vive en la Tierra? Toda una aventura espera Gardner en nuestro planeta, intentando buscar a su padre y a la chica con quien ha hablado por tanto tiempo y le ha hecho sentir un amor de otro planeta. Tendrá que lograr convencerla de su inverosímil historia, además de enfrentar algunas limitaciones físicas que trae consigo la gravedad.

El lado bueno de las cosas

¡Se podría decir que este es un amor de locos! Tras ocho meses de estar en un centro de salud mental por agredir al amante de su esposa, Pat regresa a casa de sus padres con la firme intención de recuperarla, pero la vida le pondrá en el camino a Tiffany, una mujer igual o más loca que él. Al principio hay una mutua desconfianza y desinterés, pero luego comienzan a ver juntos el lado bueno de las cosas.

En sus ojos

¡Las fantasías del amor! Dos completos extraños en extremos opuestos de Estados Unidos hacen una extraña conexión telepática y comienzan a ver por los ojos del otro. Este extraño suceso no solo los llenará de preguntas, sino que también pondrá sus tranquilas vidas de para arriba. Una muestra de que el amor todo lo puede, o por lo menos lo intenta, para lograr estar con la persona que se ama.

Si decido quedarme

En esta película no solo vemos el amor de la familia, sino también el valor de la amistad y el amor de pareja. Mía es una adolescente que lo tiene todo, hasta una prometedora carrera en la música, pero en un segundo pierde a su familia, queda en coma y ahora debe tomar la decisión más importante de su vida. Su novio y su mejor amiga siempre están a su lado dándole apoyo, afirmando su amor, recordándole todo lo que le falta por vivir y conocer, haciéndola pensar en que ella es lo único que le queda a su hermanito, pero al final esta decisión será solo suya.

Nuestros amantes

Entre desamores y traiciones, se encuentran Carlos, un guionista que se siente frustrado, e Irene, quien va de trabajo en trabajo sin saber qué hacer con su vida. Dos personas que viven en las sombras de sus exparejas, pero se atreven a empezar un juego bastante peligroso, pues sin saber el nombre del otro o si quiera su número telefónico, se van conociendo y enamorando con la inocencia de dos niños chiquitos.

Posdata: Te amo

¡Hasta que la muerte nos separe! Holly está viviendo el duelo por la muerte de su esposo Gerry, pero esta no será un impedimento para que él le dé una gran sorpresa desde el más allá. En su cumpleaños le llega el primer detalle, Gerry dejó un audio y varias cartas con instrucciones para su amada. Como quien va recogiendo sus pasos, le preparó a su esposa un viaje a Irlanda junto a sus mejores amigas, para que volviera a sus raíces, donde su linda historia de amor inició y así ella pueda continuar la vida cerrando su ciclo de dolor y ¿por qué no? Hasta darle una nueva oportunidad al amor.

El precio del mañana

¡Es cuestión de tiempo! En una sociedad futurista donde el tiempo es la nueva moneda y las clases sociales son cada vez más evidentes, Will, un obrero que perdió a su madre por la inequidad, decide convertirse en el nuevo Robin Hood. Gracias a un golpe de suerte consigue décadas que le permiten salir de su distrito de obreros y llegar al de los que no se deben preocupar por nada, pues tienen el tiempo suficiente para vivir por siempre. Secuestra a Sylvia, hija de un banquero muy poderoso y después de muchos sucesos está decide renunciar a sus comodidades. Comienzan a luchar juntos por su amor y por robar el tiempo que los ricos amasan en cantidades para los pobres que luchan por conseguir aunque sea dos horas más de vida.

Bajo la misma estrella

¡Finales impredecibles y el de esta historia! Hazel es una adolescente diagnosticada con un cáncer terminal, cansada de los grupos de apoyo, de ser tratada como una enferma y no una adolescente, hasta que conoce a Augustus, un chico diagnosticado con osteosarcoma, que llega a su vida para hacerle ver todo lo que hay más allá de la enfermedad, convencerla de que los sueños se pueden cumplir y que las únicas limitaciones que existen son las que uno mismo se pone en su mente. Emprenden un increíble y largo viaje a Ámsterdam, para conocer a Peter Van Houten, escritor de “Un dolor imperial” y que este les cuente qué pasó al final del libro. Entre aventuras, sonrisas, lágrimas y una hermosa historia de amor, no solo nos dan una lección sobre lo corta que es la vida, sino que también nos impulsa a comenzar a vivirla.

El libro del amor

Siguiendo con la temática del amor más allá de la muerte, El libro del amor, es la historia de un matrimonio que está esperando su primer hijo, pero por un inesperado accidente Penny muere y Henry, un arquitecto con una prometedora carrera, decide dejar todo de lado para cumplir la última promesa que le hizo a su esposa. Ayuda a Millie, una adolescente que tiene el sueño de construir una balsa con chatarra y seguir los pasos de su padre hasta la isla Azores. Aunque no es la típica película de amor entre dos amantes, nos muestra que así como hay personas que se van de repente y dejan grandes vacíos en nuestros corazones, hay otras que llegan inesperadamente a mostrarnos que la familia también se puede escoger.

Definitivamente el amor y el romanticismo nunca van a pasar de moda, por más de que las nuevas generaciones quieren vivir una vida más libre, llena de emociones y aventuras, siempre querrán encontrar ese alguien con quien compartir y escribir su propia historia de amor.

Las películas son un fiel reflejo de esto y de todas las aventuras que quisiéramos vivir, de hecho, son tan importantes que hasta tenemos galas y premios destinados a galardonar las mejores y más populares como en los Kids Choice Awards. La categoría de película favorita tiene cuatro nominados: Moana, La Bella y la bestia, Sing y Mi Villano Favorito.