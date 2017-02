Cinco tráilers de estreno

El Super Bowl 2017 dejó nuevas entregas de películas que llegarán a las salas de cine este año. ‘Logan’ y ‘Piratas del Caribe’ llamaron la atención al revelar nuevas apariciones de personajes y más detalles de cada historia.

‘Piratas del Caribe’

La quinta entrega de la saga, que llevará por nombre ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ mostró el regreso de Will Turner (Orlando Bloom) y al popular capitán Jack Sparrow (Johnny Depp). El film se estrenará el próximo 26 de mayo.

‘Logan’

Aunque ya se conoció el tráiler final de la película sobre el personaje de ‘X-Men’, este clip de 30 segundos dejó a los fans de Hugh Jackman expectantes.

‘Guardianes de la Galaxia’

La película que se estrena en mayo muestra a Star Lord, Gamora, Drax, Rocket y a baby Groot luchando contra sus nuevos enemigos.

‘Baywatch’

La película inspirada en la serie de televisión con Dwayne ‘La roca’ Johnson y Zac Efron a la cabeza, dejó ver un nuevo adelanto durante el Super Bowl.

‘Rápido y furioso 8’

‘The Fate of the Furious’ que contará con la villana Charlize Theron, dejó ver un nuevo adelanto que muestra a Vin Diesel, Jason Statham, Ludacris, Johnson y más de su elenco en acción.