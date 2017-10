Cinco solos de armónica que un melómano reconocería

Sistema Sonoro nos trae esta recopilación de videoclips en donde los sonidos de este instrumento pequeño y cromático son protagonistas.

A su manera, los músicos de esta selección decidieron apropiarse de la armónica e incluirla en sus repertorios. Aunque existen figuras clásicas e intérpretes como Sonny Boy Williamson, Junior Wells o Big Walter Horton, esta vez nos centraremos en canciones que no serían lo mismo sin el uso de este instrumento.

The Beatles – ‘Love me do’ (Live)

Esta canción fue compuesta, en su mayoría, por Paul McCartney y arranca con una armónica muy blusera tocada por John Lennon. Aunque Lennon se suponía que debía cantar el solo, finalmente se decidió que lo hiciera McCartney para que él se concentrara en interpretar el pequeño instrumento.

Love Me Do ( Live ) Uploaded by The Beatles on 2016-03-20.

Elton John – ‘I Guess That’s Why They Call It The Blues’

Uniendo fuerzas con Bernie Taupin como letrista, el británico compuso ‘I Guess That’s Why They Call It The Blues’, uno de los grandes éxitos de los 80. Aunque Tapin declaró que no estaba del todo orgulloso de la letra, el solo de armónica que hace Stevie Wonder como artista invitado, le dio potencial al performance de Elton John.

Elton John – I Guess That’s Why They Call It The Blues “The video for “”I Guess That’s Why They Call It The Blues”” was filmed in the Rivoli Ballroom in London. The song, featuring Stevie Wonder on harmonica, was one of Elton’s biggest hits of the 1980s. Explore the music of Elton John: https://eltonjohn.lnk.to/essentialsID Watch more Elton videos: https://eltonjohn.lnk.to/EJvideosVD Subscribe to Elton channel: http://bit.ly/EltonYTSubscribe Follow Elton John on…

Billy Joel – ‘Piano Man’

Infaltable en el listado. Esta canción representa una visión sentimental de su época como pianista de salón en Los Ángeles, donde concretó una clara perspectiva como artista y una gran flexibilidad como músico.

Billy Joel – Piano Man In 1973, Billy Joel released his legendary ‘Piano Man’ album. Listen to Billy Joel perform the title track ‘Piano Man’. http://smarturl.it/BJ_CJPM_YT?IQid=ytd.bj.pm Listen to the Piano Man album in full now http://smarturl.it/BJ_DSTFMR_YT?IQid=ytd.bj.pm Listen to more of Billy Joel’s top tracks.

U2 – ‘Desire’

A veces más es menos y esta canción de los irlandeses es un ejemplo perfecto. La tonada enérgica que se mantiene durante todo el tema es rematada al final con un solo de armónica de Bono quien, sin buscar mostrar un gran despliegue técnico, le entrega un sonido redondo con la potencia necesaria para un gran cierre.

U2 – Desire Music video by U2 performing Desire. (C) 2006 Universal-Island Records Limited

Culture Club – ‘Karma Chamaleon’

Un tema que hablaba de ser gay en un mundo homofóbico y de la necesidad de mantenerse en sus posiciones. ‘Karma Chamaleon’ apareció en el año 1983 e hizo parte del segundo álbum de la banda ‘Colour by Numbers’. La armónica de este tema es interpretada por Judd Lander, miembro del grupo pop The Hideaways. El video de la canción está ambientado en el Mississippi del año 1870.

Culture Club – Karma Chameleon Listen to more from The Culture Club: http://cultureclub.lnk.to/Essentials Revisit the time when 80s pop ruled the world: http://www.udiscovermusic.com/stories/promised-you-a-miracle Listen to more from the Culture Club here: https://open.spotify.com/user/udiscover/playlist/7kikBQAMXnHGzNg69j6WkE Music video by Culture Club performing Karma Chameleon (Ledge Music Electro 80 Mix) (2005 Digital Remaster).



Sistema Sonoro está #EnLaTV de Canal Trece de lunes a viernes a las 12 del mediodía y a las 9:30pm.



Imagen de portada: Tomada de u2songs.com