Cinco juegos de terror para tentar al miedo en Halloween

Halloween es la oportunidad perfecta para juntarse con los amigos y tentar al peligro con varios videojuegos de terror y suspenso. Acá les traemos una lista con algunos de los más retadores a la hora de retar nuestra valentía.

Esperamos que pasen un #FelizHalloween entregados al survival horror.

Don’t Knock Twice

Basado en la película de terror del mismo nombre, Don’t Knock Twice es un juego de rol en el que nos adentramos en una leyenda urbana aterradora. Una madre sobrellevada por la culpa decide salvar a su hija de una bruja malvada.

"Un toque para despertarla de su cama, dos para levantarla de los muertos".

“Un toque para despertarla de su cama, dos para levantarla de los muertos”.

Residente Evil 7 Biohazard

La saga de Resident Evil no podía faltar en este conteo. En esta ocasión nos encontramos en una granja abandonada al sur de los Estados Unidos. La meta es sobrevivir al mundo de terror creado por la corporación Umbrella donde decrepitas paredes esconden todos los peligros.



The Evil Withim 2

El juego narra la historia de Sebastián Castellanos quién perdió a su hija y con ello todas sus razones para vivir. Una extraña voz le dice que para recuperar a su hija debe descender a un mundo de pesadilla y enfrentar enemigos espeluznantes en escenarios cada vez más distorsionados.



Para sobrevivir a lo largo del juego existen solo algunas opciones: el uso de trampas, esconderse, ser sigiloso y dar cara al peligro con una limitada munición ¿Cuál elegirán ustedes?

Little Nightmares

Acá nos vemos obligados a enfrentar nuestros miedos de niños. Nos encontramos en medio de un navío habitado por almas corruptas en busca de su siguiente presa. Luego tendremos que escapar de una casita de muñecas que sirve de prisión. La clave es usar la imaginación de nuestro niño interior para encontrar la salida.



Outlast 2

Un juego en primera persona donde personificamos al periodista Blake Langermann quien trabaja junto a su esposa Lynn. Ellos son periodistas investigadores dispuestos a correr el peligro de narrar los hechos escalofriantes que ocurren en Temple Gate. En este pueblo, alejado por completo de la civilización, se encuentra Sullivan Knoth y su grupo de seguidores quienes preparan una serie de ritos para la supuesta venida del anticristo.



*Imagen portada Resident Evil 7 (Facebook)