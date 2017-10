Cinco escenas de ‘Saw’ que aún no podemos olvidar

Este jueves 2 de noviembre llega a las salas del país ‘Jigsaw’, una nueva entrega de esta saga que se ha encargado de llevar el suspenso a otros niveles.

Dirigido por los hermanos Michael y Peter Spierig, ‘Jigsaw’ coincide con la fecha de Halloween y el Día de los Muertos para hacer su aparición en las pantallas.

Aunque se daba por muerto, el asesino John Kramer, más conocido como ‘Jigsaw’ demostrará que el juego continúa.

Hacemos un repaso a las escenas más temerosas que nos ha traído ‘Saw’ en todas sus entregas:

El líder de un grupo de nazis hace parte de las trampas de Kramer. Evan, interpretado por el fallecido cantante Chester Bennington de Linkin Park, tiene un poco menos de 30 segundos para apartarse del asiento de un carro que está fuertemente pegado y tirar de una palanca que evitará que sus amigos acaben desmembrados y atropellados.

Una pareja de prestamistas estafadores se encuentra atrapada en dos celdas individuales con un artefacto en su cabeza que se ajusta para introducirse lentamente. En poco más de un minuto, las víctimas tendrán que pagar su vida con su propio cuerpo, pues en una balanza tendrán que poner carne de cada uno para tratar de competir por el resultado con más peso y así poder salvarse del artefacto perforador con el que se despertaron.

Es catalogada como una de las trampas más violentas de toda la saga.

Opening trap from the Saw VI Unrated Directors Cut.