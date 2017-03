Chuck Berry en cinco canciones para bailar en su honor

Precursor del rock and roll, referente para The Beatles y más de 70 años haciendo música. Chuck Berry murió a los 90 años en el mismo lugar en el que nació, Misuri.

La policía del condado de Saint Charles confirmó la noticia de la muerte del cantante en su página de Facebook tras recibir una llamada de sus empleados quienes lo encontraron inconsciente en su casa.

“Mi amor, estoy envejeciendo. He trabajado mucho tiempo en este disco. Ahora puedo colgar mis zapatos”, fueron las palabras que Berry dijo cuando anunció que lanzaría nuevo disco este año y que llevaría por nombre ‘Chuck’.

Músicos de Los Rolling Stones, AC/DC o Red Hot Chili Peppers han catalogado a Berry como uno de los verdaderos padres del rock and roll.

Lo recordamos en cinco canciones:

‘Johnny B. Goode’

‘You Never Can Tell’

