Christopher Walken y Angus Young: Feliz cumpleaños

Estos dos grandes están de celebración y hoy los recordamos.

Christopher Walken cumple 74 años, de los cuáles ha dedicado más de 60 a su carrera como actor, que comenzó desde muy niño. Un actor muy prolífico, con más de 100 películas en su filmografía. Siempre divertido e intrigante, nos ha dado un rango muy interesante en sus actuaciones.

De estas destacamos 5 películas:

The Deer Hunter (1978)

The Deer Hunter (1978)

Catch Me If You Can (2002)

Sleepy Hollow (1999)

Sleepy Hollow (1999)

Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction (1994)

The Dead Zone (1983)

The Dead Zone (1983)

Y, además de esto, podemos disfrutar de su papel como bailarín en un video de Fatboy Slim:

Fatboy Slim – Weapon Of Choice

Por su parte, Angus Young, el guitarrista principal y fundador de la mítica banda AC/DC, cumple 62 años.

Reconocido por su energía y su clásico uniforme de colegial, Angus se situó en el puesto #96 de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

Llegó al Salón de la fama del Rock and Roll junto a los miembros actuales de la banda en el 2003.

Dato importante, es el único miembro de la banda que ha estado desde el principio.

Recordémoslo con este breve top perfecto para este viernes: