Chris Cornell murió por suicidio, confirma la Policía de Detroit

El equipo médico forense de Detroit señaló que el cantante Chris Cornell murió al cometer suicidio por ahorcamiento.

Luego de conocerse el fallecimiento de una de las voces más representativas del grunge, la Policía de Detroit informó la causa de muerte del cantante.

Christopher John Boyle tomó la decisión de quitarse la vida luego de ofrecer un concierto en el Teatro Fox junto a Soundgarden, banda que fundó y que lo dio a conocer mundialmente.

Cornell y la banda se encontraban de gira por Estados Unidos y a final de mes llegarían al festival Rocklahoma como cabeza de cartel.

“I’m the shape of the hole, inside your heart”, fueron las palabras con las que Cornell publicó el video de ‘By Crooked Steps’ en su cuenta de Facebook, como último posteo antes de suicidarse.

La muerte del cantante tiene sorprendidos a sus fans alrededor del mundo.