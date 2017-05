Chris Cornell muere sorpresivamente a los 52 años

El cantante de Soundgarden y Audioslave murió la noche del miércoles 17 de mayo de manera inesperada, dijo su representante Brian Bumbery.

Como “repentina e inesperada” calificó el mánager del artista, el fallecimiento de una de las voces emblemáticas del rock mundial.

Cornell se encontraba de gira en Detroit por lo que se desconocen aun las causas de su fallecimiento. La familia ha pedido privacidad ante lo ocurrido.

Al lado de Kurt Cobain y Eddie Vedder, Cornell era considerado una de las voces representativas del grunge. Canciones como ‘Jesus Christ Pose’, ‘Black hole sun’, ‘Like a stone’, ‘The Day I Tried to Live’ y ‘Spoonman’, dan prueba de ello.

El pasado festival Almax, en Corferias, contó con la presencia del cantante por única vez en el país.

Este fue el último concierto que ofreció antes de su muerte:

Soundgarden – Rusty Cage – Live at The Fox Theater in Detroit, MI on 5-17-17 Soundgarden – Rusty Cage – Live at The Fox Theater in Detroit, MI on 5-17-17

Algunas canciones para recordarlo:

‘Black Hole Sun’

Soundgarden – Black Hole Sun Music video by Soundgarden performing Black Hole Sun. (C) 1994 A&M Records

‘Black Rain’

Soundgarden – Black Rain Music video by Soundgarden performing Black Rain. Directed by Brendon Small of Metalocalypse. (C) 2010 A&M Records

‘Fell On Black Days’

Soundgarden – Fell On Black Days Music video by Soundgarden performing Fell On Black Days. (C) 1994 A&M Records

‘Be Yourself’

Audioslave – Be Yourself Music video by Audioslave performing Be Yourself. (C) 2005 Interscope Records and Sony BMG Entertainment

‘Nearly Forgot My Broken Heart’