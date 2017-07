Chester Bennington, de Linkin Park, muere a los 41 años

Otra muerte sorpresiva en el mundo de la música. El vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, fue encontrado muerto en California.

Aunque no se tienen muchos detalles de la muerte del músico, el portal TMZ señaló que el músico estadounidense se ahorcó en una residencia privada en Palos Verdes Estates (California, Estados Unidos).

