Canal Trece te lleva a Green Day en Colombia

Green Day regresa para presentarse en concierto el viernes 17 de noviembre de 2017 en el Parque Simón Bolívar (junto a la banda The Interrupters) y Canal Trece quiere invitarlos.

Si quieres ser uno de los veinte (20) afortunados en llevarse una entrada doble (1 doble por ganador) para el concierto de Green Day, sigue estas instrucciones:

(Lee por completo los términos y condiciones al final de esta nota)

> En un correo escribir: nombre completo, número de documento, ciudad, celular de la persona que está participando y que iría en caso de resultar ganadora.

> Responde las siguientes preguntas correctamente:

1. ¿Cómo se llama el primer disco de Green Day?

2. ¿Cómo se llaman los miembros de la banda telonera The Kitsch?

3. ¿Quién dirigió el video de Green Day “When I Come Around”?

4. ¿Cómo se llama la canción del más reciente video de Green Day?

> Adjuntar una foto selfie con el objeto (disco, camiseta, muñeco, etc) que demuestre lo aficionados que son de Green Day. Debe salir clara la cara de quien participa.

Envía todo esto en un correo (con asunto: Quiero ir a Green Day con Canal Trece) a redes@canaltrece.com.co. La selección se hará de acuerdo al orden de llegada y a que cumplan todos y cada uno de los pasos.

Términos y condiciones

> Actividad exclusiva para mayores de edad.

> La selfie enviada debe ser actual y corresponder a la persona que irá al concierto.

> Las respuestas deben enviarse únicamente al correo mencionado. Participantes por mensajes en redes sociales no cuentan.

> Serán veinte los afortunados en esta actividad, cada uno recibirá una entrada doble.

> La actividad va desde publicada esta nota hasta las 5:00 p.m. del 15 de noviembre de 2017.

> Los ganadores serán contactados por el mismo correo y se publicará el nombre (sin apellidos) de los favorecidos en esta misma nota.

> Los costos de viaje y transporte corren por cuenta de cada ganador. El obsequio de esta actividad es únicamente la entrada doble al concierto.

Foto de portada: Facebook Green Day