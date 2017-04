“El camino de jaguar”, un documental con la ayuda de todos

“Crowdfunding”, una tendencia que, con el apoyo de muchas personas desconocidas, se financie un proyecto en común. De esta manera, unos pescadores colombianos quieren financiar su idea de hacer un documental que busca mostrar la necesidad de proteger los ecosistemas fluviales del país.

“Jamás imaginamos que un viaje de pesca en el corazón de la selva colombiana podría convertirse en una exploración mágica de un territorio que fue prohibido por la guerra por más de 50 años, y estamos seguros que es nuestra responsabilidad proteger ese territorio generando consciencia a través de esta pieza audiovisual” asegura José Bravo, Director del proyecto.

Buscan inspirar las economías locales sostenibles mientras se protegen la salud de estos vibrantes ecosistemas.

new documentary film by a group of renowned flyfishermen aims to protect Colombia’s key jungle river ecosystems, hidden from the outside world for the past 50 years by the country’s long-standing armed conflict. The overarching goal of the film is to inspire a new perception of Colombia as one of the world’s richest and most diverse ecosystems that must be preserved for future generations.