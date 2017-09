Las canciones de Bruno Mars que hay que saberse antes de su llegada a Colombia

Aunque el artista no lo ha corroborado, varios medios de comunicación y periodistas confirman la llegada de Bruno Mars a Colombia en 2018.

La empresa organizadora de conciertos Ocesa posteó un video de expectativa del artista en el que aparece cantando el tema ‘Moonshine’ con la frase ‘Próximamente una GRAN #SorpresaOCESAColombia’. Tras esto, el nombre de Bruno Mars se convirtió en el gran tema de conversación de las redes sociales hasta que RCN Radio acalló los rumores con la confirmación de un concierto del estadounidense en el país.

‘The 24K Magic World Tour’, gira que tiene a Mars cumpliendo fechas por el mundo desde el 28 de marzo de este año, llegaría al Estadio El Campín el 14 de enero de 2018.

‘Finesse’, ‘Perm’, ’24K Magic’, ‘Treasure’, ‘Locked Out of Heaven’ y ‘Uptown Funk’ son algunas de las canciones que han hecho parte del setlist del tour.

Mientras esperamos la ratificación de parte del músico, les compartimos este playlist para invocar el poder ver las canciones en vivo.

Check out this collection of hits from Bruno Mars, including the brand new album, 24K Magic!