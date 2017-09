Bruno Mars en Colombia: precios e información sobre el concierto

El próximo 5 de diciembre Colombia recibe por primera vez al músico, compositor y productor Bruno Mars. Estos son los datos que hay que saber sobre el concierto.

Mars llega a Bogotá para presentar ‘The 24K Magic World Tour’, la gira mundial que celebra su más reciente disco ‘24K Magic’ y en el que están incluidas las canciones ‘That’s What I Like’, ‘Perm’ y ‘Versace on the Floor’.

-> Las canciones de Bruno Mars que hay que saberse antes de su llegada a Colombia

Bogotá será una de las paradas de su visita a Latinoamérica que comienza el sábado 18 de noviembre en Río de Janeiro y terminará en San José de Costa Rica el jueves 7 de diciembre.

El músico no giraba desde 2013, año en el que presentó el ‘Moonshine Jungle World Tour’ por el mundo y le representó cerca de 150 fechas agotadas.

Para sus presentaciones en América Latina contará con la banda DNCE (conformada por Joe Jonas, Cole Whittle, JinJoo y Jack Lawless), dueños del éxito ‘Cake By The Ocean’.

Los precios para su show en Colombia:

> Platino $550.000 + $78.600

> Occidental baja $310.000 + $44.300

> Oriental baja $310.000 + $44.300

> Cancha general $150.000 + $21.400

> Oriental alta $200.000 + $28.600

> Occidental alta $200.000 + $28.600

> Norte alta $180.000 + $25.700

> Oriental norte baja $95.500 + $13.700

Las boletas pueden conseguirse a través de Tu Boleta. Hay una etapa de preventa para el Grupo Aval del lunes 25 hasta las 11:59pm del miércoles 27 de septiembre de 2017. La venta al público general será a partir del jueves 28 de septiembre 2017 a las 9:00am.



Imagen de portada: Facebook Bruno Mars