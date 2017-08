Bogotá en canciones y videos

Que Bogotá sea llamada la ciudad capital de la música no es gratis. Su ubicación geográfica realmente la convierte en el epicentro donde todo concurre. Músicos de todos los rincones del país la visitan por presentaciones y/o negocios y termina confirmando que aunque sea de amores y odios, es un lugar de oportunidades y crecimiento.

Desde la Orquesta de Lucho Bermúdez cuando daba presentaciones memorables en el Hotel Tequendama, ser el punto de encuentro de los músicos de Ondatrópica, una cuna de blues y rock colombiano con un sello vivencial y tener en el fondo un gusto por lo tropical, muchos sonidos se han forjado e inspirado a todo tipo de músicos.

El congestionado centro, la calma de la sabana, la tensión de las calles y otras sensaciones que se viven en la capital están presentes en las letras e imágenes de estas canciones.

Este playlist y los videos que seleccionamos muestran diferentes facetas de lo que representa Bogotá. Los invitamos a escucharlas y verlas para repasar lugares, momentos, personajes y agrupaciones de la ciudad capital de Colombia.

‘Ay que dolor’ – La Derecha

‘De vuelta a lo real’ – Rocca feat. Lyricson

Issu d'une famille de musiciens et d'artistes colombiens, Rocca a marqué le rap français dès les années 90 avec son groupe La Cliqua et leur classique "Conçu pour durer" avec des titres tel que "Comme une sarbacane".