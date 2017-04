BNQT: Band of Horses, Franz Ferdinand, Grandaddy, Travis en un supergrupo y su nueva canción

Es parte de las llamadas “superbandas” o “supergrupos”. Su nombre es BNQT (se pronuncia “Banquet”) y sus integrantes vienen de las reconocidas bandas Franz Ferdinand, Band of Horses, Travis, Grandaddy y Midlake.Lee también 16 años sin Joey Ramone

Son los reconocidos vocalistas Eric Pulido líder de Midlake y quien organizó el proyecto; Ben Bridwell de Band of Horses, Alex Kapranos de Franz Ferdinand, Jason Lytle de Grandaddy y Fran Healy de Travis.

Cada uno de ellos puso dos canciones para la banda y su álbum “Volume 1” que está para estrenar finalizando este mes. Sin embargo, hay una canción que une las voces de todos. “Real Love” es su nuevo lanzamiento, con un sonido setentero, que muestra de una mejor manera la unión de estas voces en una balada romántica.

Así suenan. ¿Qué les parece?

