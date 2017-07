Black Sun Empire llega a Colombia en el Radikal Styles Festival

Pasaron 20 años para poder tener por primera vez en el país a uno de los grandes actos del drum and bass mundial.

Como parte de la celebración de sus 10 años y con la intención de armar un gran fiestón de Halloween, Radikal Styles Festival comienza a anunciar a los artistas que harán parte de su segundo evento de 2017.

Desde Holanda y con una trayectoria de dos décadas en la música, Black Sun Empire llega al país estrenando el álbum ‘The Wrong Room’ tras cinco años sin publicar un material extendido.

Our new album The Wrong Room is out now! Get it here: https://fanlink.to/BSETWR