Björk presenta “The Gate” y además Björk Digital en Bogotá

Björk es una artista transgresora, que siempre nos ha sorprendido con su propuesta musical y audiovisual. Acaba de estrenar nuevo video, que es adelanto del que será su próximo disco, por ahora llamado “Utopía”, aunque no se ha hecho el anuncio oficial.

For the first release from her forthcoming new album, co-produced by Arca, Björk has teamed up with a super-troupe of contributors to create a hallucinogenic new video. Artist Andrew Thomas Huang lends his tech-savvy hand to envision a kaleidoscopic world inhabited by the singer-songwriter, who is clad in an iridescent otherworldly garment designed by Gucci’s Alessandro Michele.