Bitcoin: la moneda que vale más que el oro

El dinero electrónico no es nada nuevo en el mundo, a diario todas las personas del mundo realizamos compras por medio de internet e incluso realizamos distintos tipos de pagos, ya sean de servicios, bancarios, empresariales, etc. Aunque todos estos tipos de transacciones se suelen pagar en dólares o, en el paso de Colombia, en pesos. Sin embargo, hay una nueva moneda que está dando mucho de qué hablar en el mercado económico, es el Bitcoin.

El bitcoin es un tipo moneda muy diferente a todas las divisas del mundo, su principal diferencia es que esta moneda es virtual y no representa a ningún gobierno o grupo económico; lo anterior, quiere decir que no es emitida por ningún banco central o tiene su respectiva representación en papel moneda, tarjetas pláticas o algunos documentos como cheques, bonos y obligaciones. Lo anterior quiere decir que no tiene el respaldo de una entidad bancaria como tal, como el Banco de La República, y eso quiere decir que su base o ese respaldo son los mismos usuarios de este tipo de moneda y la respaldan entre ellos mismos.

El precio del Bitcoin es fluctuante, lo que sumado a su descentralización (independencia estatal) hace que sea una moneda de alto riesgo. A pesar de esto, su precio ha sido ascendente, en su inicio en el año 2011 su precio era de $2 dólares y el día de hoy está alrededor de los $5.624 dólares. Según varios economistas este acelerado incremento en su valor sugiere que la moneda es muy volátil, lo que puede que la lleve, posteriormente, a valer casi nada.

Pecios en dólares, crecimiento por años desde su inicio. Fuente: Blockchain

Obstáculos en Colombia

El 10 de febrero del 2016el banco de la república publicó un comunicado es su página web en dónde decidió responder a las principales dudas que los colombianos tienen sobre las criptomonedas:

El artículo 3 de la Ley 31 de 1992 dice que en Colombia la moneda válida es la emitida por el Banco de la República y que en el artículo 8, de esta misma ley, dice que esta moneda debe expresar su valor en pesos y moneda metálica

Ya que las monedas virtuales no cuentan con el respaldo de un Estado ni forman parte de un sistema centralizado, controlado o vigilado carecen de valor intrínseco o propio y, en consecuencia, su valor deriva del uso del mercado; es decir, tiene valor en cuanto las personas lo usen, si dejaran de hacerlo, lo pierde totalmente. Por lo anterior, hay varios riesgos como la estabilidad financiera, protección al consumidor, evasión tributaria y aplicación de regulación cambiaria.

Las monedas virtuales no han sido reconocidas como moneda por ninguna autoridad nacional

En resumen:

La única unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas) emitido por el Banco de la República.

El bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones.

El bitcoin tampoco es un activo que pueda ser considerado una divisa debido a que no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países. En consecuencia, no puede utilizarse para el pago de las operaciones de qué trata el Régimen Cambiario expedido por la Junta Directiva del Banco de la República. (banrep, 2014)

Pasos si usted quiere obtener esta moneda

Según información encontrada en la página oficial de la moneda virtual, una de las formas para obtener bictoins es siendo “un minero”, como ellos han denominado a la persona que ingresa al portal. Este minero debe hallar, por medio de unas pruebas, minas de bitcoins y cada vez que descubra una mina, las monedas virtuales serán de su propiedad. Sin embargo, este tipo de minería no es fácil. Como un método de seguridad, la página también le proporciona la opción de crear un monedero virtual en el cual podrá guardar sus monedas disminuyendo el riesgo de perderlas. Existe un escepticismo muy marcado entre los empresarios, pues la moneda es muy inestable, presenta alzas y bajas en su precio en periodos de tiempo muy cortos y, como no está respaldada por ninguna producción de algún país, ni por oro y mucho menos petróleo, genera una inseguridad negociar con ella.

Recomendaciones de los expertos

Según los expertos, aunque cada vez el bitcoin es menos experimental, al crecer debe tenerse en cuenta que se trata de una invención. Como tal, su futuro no se puede predecirse. Entonces, debe recordarse que, con una ausencia de reglamentación clara y responsabilidades para los que participan en ese mercado, se corren riesgos muy altos.

Antes de usar el bitcoin hay que informarse de cómo funciona su sistema. Sin embargo, Félix Moreno de la Cova, uno de los impulsores de la iniciativa, se muestra optimista: “Hay unas 110.000 transacciones al día. Se estima que el próximo año haya 1 o 2 millones. Aunque aún no se note a pie de calle, el mercado está creciendo”.