Bill Gates ¿Una ventana al ingenio oportunista?

Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos. William Henry Gates III es el verdadero nombre del cofundador de Microsoft. Un personaje difícil de definir entre el monopolio y la filantropía.

Creció al interior de una familia acomodada donde tuvo acceso a educación de alto perfil como la Escuela de Lakeside y la Universidad de Harvard. En este último centro no terminó sus estudios en su camino a la pasión por la informática.

Su compañero de batalla desde los inicios de su carrera fue fiel amigo Paul Allen. Ellos se conocieron en la Escuela de Lakeside donde fueron compañeros de tiempo libre cuando en este centro educativo instalaron una de las primeras computadoras. Sus tiempos libres de la época escolar la pasaban en esta máquina.

Juntos emprendieron una sociedad en el mundo de la informática en 1975. Su primer escalón fue la creación de una serie de programas para el primer microordenador, la Altair 8800. Paul y Bill se mudaron a Alburque que para trabajar en la programación de una versión de código basic para la compañía MITS, creadora del Altair.

Bill Gates y Paul Allen vieron en el Altair el primer paso hacia el ordenador personal. Ese mismo año fundaron su empresa de creación de software, Microsoft Corporation. El modelo de negocio era sencillo, desarrollar sistemas operativos para las nuevas computadoras que estaban surgiendo a un precio mucho más económico que el que hubiera supuesto desarrollarlo por su propia cuenta a las empresas.

Mientras las grandes empresas tecnológicas se enfrentaban en el campo del hardware, Microsoft veía en el software su campo de crecimiento.

El inicio de la batalla por el mercado de los ordenadores personales no fue nada limpia y estuvo bastante marcada por el plagio. En 1997 Apple lanzó la Apple II, la primera computadora personal con gráficos a color y que además contaba con su propio sistema operativo. Ingenuamente, la empresa de Steve Jobs publicó las especificaciones de su diseño.

El hecho fue aprovechado por IBM quien tomó el diseño de la caja de Apple, lo adaptó con un microprocesador Intel 8088 para, en 1981, lanzar el primer PC. Sin embargo, aún les faltaba un sistema operativo. El joven Bill Gates sería el encargado de crear un sistema operativo adaptado a los ordenadores de IBM.

El precio y la popularidad de los computadores de IBM le significaron grandes ingresos a Microsoft. Para la venta de MS-DOS, la compañía de Bill Gates se aseguró un acuerdo donde IBM le pagaría por cada copia instalada de su sistema operativo, además de poder vender el software a terceros.

El bajo costo de los pc y el hecho de que MS-DOS fuera compatible con prácticamente cualquier ordenador lo convirtió en el estándar del mercado. El MS-DOS podía ser adquirido por aparte y ser instalado en cualquier computadora. Las empresas de software tenían la posibilidad de crear programas para el sistema.

Microsoft presumía que en su sistema operativo funcionaban todos los programas que se pudiera imaginar, incluso los de su competencia.

En 1986, Microsoft salió a la bolsa y tal fue su impacto en el mercado accionario que Bill Gates se convirtió en el multimillonario más joven del momento. Incluso en la actualidad es uno de las personas más ricas del planeta según la Revista Forbes.

EL MS-DOS era poco amigable para el usuario quien debía conocer de antemano una cantidad grande de comandos para ejecutar a través del teclado. En ese entonces Bill Gates trabajaba en el software de la nueva Macintosh. Allí, él descubriría la revolución en materia gráfica y accesibilidad al usuario que planteaba Apple y crearía su propia versión para Windows.

La nueva interfaz gráfica seguía los pasos de Apple quien en 1984 había tomado el liderato de la computación con la nueva Macintosh. Tal era su parecido que Steve Jobs demandó a Bill Gates por el robo de secretos empresariales. Desde entonces se gestó una rivalidad que duraría décadas.

En 1990 Microsoft lanzó el Windows 3.0 y en 1992 el 3.1. No era un nuevo sistema operativo, este consistía en una interfaz gráfica con mouse, iconos y ventanas que seguía basándose en el MS-DOS.

