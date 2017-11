‘Bésame Colombia’, un evento cultural con potencial turístico

“En Colombia no hay un show local para ofrecerle a los visitantes”. Esto opina Felipe Saray, intérprete, compositor y productor colombiano que presenta por primera vez en el país el espectáculo ‘Bésame Colombia’.

El proyecto está inspirado en la cultura nacional y busca a través del arte, la danza, el teatro y la música simbolizar lo más valioso que tenemos, ante un público extranjero.

Esta iniciativa nace con el fin de convertirse en un atractivo turístico de Colombia. Saray ha trabajado en La Voz México y en la producción ‘Luzia’ del Cirque du Soleil, en donde ha tenido la oportunidad de viajar y darse cuenta que cada país tiene un evento que los representa artísticamente.

A Show with the best local artists in Bogota. Music, dance, theatre and circus. // Un show con los mejores artistas locales en Bogota. Música, danza, teatro y circo. Nov 25 a Dic 10 de 2017 en el Teatro Libre de Chapinero 8 pm Tickets: tuboleta.com www.besamecolombiashow.com