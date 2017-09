¿Cuál es su atleta colombiano favorito?

Varios deportistas han hecho izar la bandera de Colombia en alto. Con goles, saltos, pedaleadas y levantamientos, el país ha celebrado en su nombre haciendo que el deporte nos una en una gran alegría.

Aunque es innegable que el fútbol es el deporte colombiano con más seguidores, no todos tienen las mismas habilidades con el balón o gozan viendo a los jugadores tras él. La bicicleta ha sido la alternativa de muchos que se emocionan con Nairo Quintana coronando la montaña o siguiendo a Mariana Pajón mientras levanta vuelo y toma ventaja sobre sus contrincantes.

Pero no han sido los únicos deportes que nos han hecho celebrar. Caterine Ibargüen con sus saltos, los clavados de Orlando Duque y nombres como María Isabel Urrutia, Mabel Mosquera, Diego Salazar y Óscar Figueroa han convertido a la halterofilia como la disciplina que más medallas olímpicas le ha dado al país.

El patinaje, tenis, atletismo, boxeo, béisbol, natación y el tejo también tienen representantes destacados.

Cronografía nos cuenta sobre ellos y los hitos históricos que ha tenido el deporte en Colombia.

Sign in now to see your channels and recommendations!