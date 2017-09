Así puede ejercer su derecho al olvido en Facebook

¿No quiere revivir sus recuerdos? ‘Un día como hoy’, es una sección de Facebook que nos permite acceder a esos momentos que publicamos, de hace uno, dos o más años. A muchos les gusta y otros les trae de regreso los malos ratos.

¿Qué sucede cuando uno quiere que los recuerdos de su ex no sigan apareciendo en esta red social? Acá les contamos dos maneras de ejercer su derecho al olvido. Después de todo, todos tenemos derecho a olvidar.

Elimine las notificaciones

Usted puede desactivar las notificaciones de ‘Un día como hoy’. Pueden apagarlas dirigiéndose (en Facebook) a Configuración > Notificaciones > para luego buscar ‘Un día como hoy’ en la lista. Una vez la encuentre, puede elegir ‘ninguna’ como una de las opciones. Esto evitará que Facebook le avise con una notificación cuando sus recuerdos ya están listos.

Bueno, no tiene que eliminar todas las notificaciones

Digamos que no es necesario que cierre la puerta de todos sus recuerdos en Facebook, solamente no quiere ver a su expareja o ese momento doloroso y ya. En ese caso, usted puede seleccionar un periodo de tiempo o un usuario en específico para que no aparezcan en sus recuerdos.

A esta parte solo se puede acceder en la sección ‘Un día como hoy’ ubicada en la columna izquierda del muro de noticias. Allí, en la parte superior derecha se encuentra la opción de preferencias. Una vez hemos ingresado podemos elegir entre los menús para silenciar.

Ahora sí, bienvenido el derecho al olvido.

{Derecho al olvido digital} [ESTRENO] #Link 3 de septiembre #EnLaTV ¿Qué pasa si uno quiere borrar su huella digital? ¿Es posible desterrarse por completo del ciberespacio​ ​sin​ ​dejar​ ​rastro? #Link

{El derecho al olvido} ¿Qué pasa si uno quiere borrar su huella digital? [ESTRENO] #Link Domingo 3 septiembre – 9pm Solo por #CanalTrece