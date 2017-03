Así nos alistamos para la transmisión del Festival Estéreo Picnic

Más de 150 personas de Canal Trece conforman el equipo técnico que lleva a sus pantallas todo lo que sucede desde el Festival Estéreo Picnic.

Gracias al Ministerio TIC traemos por primera vez en la televisión pública la transmisión de un evento musical en vivo y en directo de talla internacional. La octava edición del Festival llegará a 16 millones de personas a través de la señal de Canal Trece. Estaremos en Casanare, Putumayo, Meta, Tolima, Caquetá, Boyacá, Huila, Cundinamarca, Guaviare y Bogotá.

Catalogado como uno de los festivales de mayor crecimiento en Latinoamérica, el Estéreo Picnic en su octava edición trae al país nombres impensables. The Strokes, Rancid y Sublime With Rome visitan Colombia al lado de otros artistas que figuran entre los grandes hedliners de otros eventos de este tipo en el mundo como The Weeknd, Martin Garrix, Two Door Cinema Club y Justice. (Pueden ver aquí toda la información de nuestra transmisión)

Dentro de los grandes nombres que integran el cartel nacional se encuentran Totó La Momposina, Seis Peatones, Cero 39, Nawal, Árbol de Ojos, Canalón de Timbiquí, entre otros.

Así damos acceso a toda la ciudadanía a un espectáculo de índole privado el cual sólo 60 mil personas tendrían la oportunidad de disfrutar. Nos unimos con la música en el Festival Estéreo Picnic.