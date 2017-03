¡Así comienza Estéreo Picnic 2017!

Llegó el día. Estéreo Picnic arranca en pocas horas con el primero de tres días de festival. Artistas internacionales y una cuota nacional que pondrán a bailar a Bogotá y, gracias a nuestra transmisión en vivo y en directo, a muchas regiones.

Esta fiesta arranca con Nanook El Último Esquimal y Popstitute. Pasamos por pesos pesados internacionales, como el legendario Rancid. Y termina el día en manos de Damián Lazarus.

Esperamos estén conectados con nosotros #EnLaTV, tenemos mucho para todos.

Y no olviden programarse con el Estéreo Picnic:

A playlist featuring The Weeknd, Justice, The xx, and others